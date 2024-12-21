Подпольную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Костанайской области
Задержаны двое подозреваемых.
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
66Фото: пресс-служба КНБ РК
Сотрудники департамента КНБ по Костанайской области при координации прокуратуры разыскали и ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. Во время обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков", — говорится в сообщении.
В КНБ уточнили, что досудебное расследование начали по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
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