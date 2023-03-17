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pixabay.com Сегодня, 10:16
217
Сегодня, 10:16
217
Фото: pixabay.com

Подпольное казино выявили в Атырауской области

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили группу лиц, организовавшуюподпольное казино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Проведены осмотры и обыски, изъяты игровые фишки, колоды карт, денежные средства в размере 957 тысяч тенге, 3 300 долларов США, а также другие предметы. Допрошены свидетели и лица, причастные к организации игорного бизнеса", - говорится в сообщении.

Зарегистрировано уголовное дело. Организаторы признали вину в содеянном. Досудебное расследование продолжается.

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#АФМ #казино #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:16
217
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