Подпольное казино выявили в Алматы

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Деятельность подпольного казино пресекли в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.

"Деятельность по организации незаконного игорного бизнеса, в виде азартной карточной игры (подпольное казино), предусматривающей денежные ставки и денежный выигрыш пресечена департаментом АФМ по городу Алматы. В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фишки, покрытие для стола (сукно), денежные средства, перечисленные от игроков на карточный счет одного из организаторов", - говорится в сообщении.

Установлено, что лицами в день игры осуществляется SMS-рассылка о проведении игры и приглашается узкий круг игроков, после чего, созывается подконтрольный рабочий персонал, состоящий из дилеров и официантов.

В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено в суд.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.