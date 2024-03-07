Подполковника полиции осудили в Павлодаре

В Павлодаре полицейского осудили по обвинению в хулиганстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Уголовное дело было заведено по факту хулиганства, совершённого с применением газового оружия, в отношении начальника отдела кадровой политики учебного центра КУИС МВД РК.

Как сообщили в пресс-службе городского суда №2, в январе прошлого года полицейский устроил стрельбу из газового пистолета на парковке возле бильярдного клуба Павлодара.

"Имея при себе газовый пистолет, снаряжённый свето-шумовыми и газовыми патронами, умышленно используя его в качестве средства психического насилия, произвёл несколько прицельных выстрелов в И.А. и Р.М., которые восприняли его действия как реальную угрозу, и стали убегать, а Н. скрылся с места преступления", — сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал подсудимого виновным по статье 293 часть 3 УК и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также Н. лиш(н специального звания подполковник полиции.

Приговор в законную силу не вступил.