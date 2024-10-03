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Подписчики получали команды о суициде: опасный Telegram-канал заблокировали в Алматы

Сегодня, 15:28
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baigenews.kz Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры в Алматы выявили Telegram-канал с депрессивным контентом и пресекли доступ граждан к суицидальному контенту, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе проверки выявлено, что 67 подписчиков чата получали от администратора ролевые команды суицидальной направленности. 23 сентября судом удовлетворён иск прокурора Алмалинского района о блокировке деструктивного чата", - сообщили в надзорном органе. 

Решение суда незамедлительно направлено на исполнение в министерство культуры и информации.

Ранее в Алматы покончили с собой несколько молодых людей. Генеральный прокурор поручил держать на особом контроле расследование каждого факта.

 

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