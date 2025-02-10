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Подписаны поправки в законы по вопросам госзакупок, транспорта и почты

Сегодня, 18:43
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baigenews.kz Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
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Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

Текст Закона публикуется в печати.

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