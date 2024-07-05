Подписаны поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и КоАП

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Кроме того, подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".