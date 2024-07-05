Подписаны поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и КоАП
Сегодня, 22:34
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Сегодня, 22:34Сегодня, 22:34
77Фото: baigenews.kz
Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Кроме того, подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
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