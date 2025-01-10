Подписаны дополнения в законодательные акты по вопросам госслужбы
Текст Закона публикуется в печати.
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
89Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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