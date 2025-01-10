  • 10 Января, 20:14
  • BAIGENEWS

Подписаны дополнения в законодательные акты по вопросам госслужбы

Текст Закона публикуется в печати.

Сегодня, 19:34
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akorda.kz Сегодня, 19:34
Сегодня, 19:34
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Фото: akorda.kz

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

Текст Закона публикуется в печати.

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