Подписан закон о взаимном поощрении и защите инвестиций между Казахстаном и Катаром
Сегодня, 19:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
134Фото: akorda.kz
Глава государства подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.