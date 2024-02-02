Подписан закон о взаимном поощрении и защите инвестиций между Казахстаном и Катаром

Глава государства подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.