Подписан закон о цифровизации дорожной безопасности
Сегодня, 18:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:43Сегодня, 18:43
93Фото: baigenews.kz
Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Кроме того, президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".
Законами вводится обязательная государственная регистрация мопедов, понятие "средней скорости движения транспортного средства", норма о необходимости водителям мопедов иметь права.
Самое читаемое
- Блогера подозревают в изнасиловании 10-летней девочки
- "Ты моя будешь, я твой буду": учитель домогался школьниц в Астане
- Тело 14-летней девочки обнаружили в Акмолинской области
- В водохранилищах Казахстана освобождают место для приёма талых вод
- Перспективы радиационных технологий: Продбезопасность и рост урожаев в сельском хозяйстве