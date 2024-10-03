Подписан закон о цифровизации дорожной безопасности

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Кроме того, президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".

Законами вводится обязательная государственная регистрация мопедов, понятие "средней скорости движения транспортного средства", норма о необходимости водителям мопедов иметь права.