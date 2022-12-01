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Подписан закон о трансфертах между республиканским и областными бюджетами Сегодня, 17:56
201
Сегодня, 17:56
201

Подписан закон о трансфертах между республиканским и областными бюджетами

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, бюджетные изъятия определены в следующих объёмах:

  • на 2023 год – 438 126 366 тыс. тенге;
  • на 2024 год – 484 396 739 тыс. тенге;
  • на 2025 год – 522 555 100 тыс. тенге.
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#Бюджет #закон #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:56
201
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