Подписан закон о сотрудничестве в области экологии между Казахстаном и Узбекистаном
Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
74Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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