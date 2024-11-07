  • 7 Ноября, 18:55
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Подписан закон о сотрудничестве в области экологии между Казахстаном и Узбекистаном

Сегодня, 18:27
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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