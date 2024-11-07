Подписан закон о сотрудничестве в области экологии между Казахстаном и Узбекистаном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.