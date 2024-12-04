Подписан закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст закона публикуется в печати.

Также глава государства подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы".