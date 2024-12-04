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Подписан закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы

Сегодня, 19:23
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:23
Сегодня, 19:23
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст закона публикуется в печати.

Также глава государства подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы".

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