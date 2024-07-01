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Подписан закон о международных автомобильных перевозках между Казахстаном и КНР

Сегодня, 20:56
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baigenews.kz Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:56
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Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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