Подписан закон о международных автомобильных перевозках между Казахстаном и КНР

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.