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Подписан указ о проведении 6 октября республиканского референдума

Сегодня, 20:34
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baigenews.kz Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
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Фото: baigenews.kz

Президент Казахстана подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6 октября 2024 года республиканский референдум.

2. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

3. Официально опубликовать настоящий Указ в средствах массовой информации 3 сентября 2024 года.

4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - сказано в документе.

 

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