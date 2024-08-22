Подписан Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Кроме того, в рамках государственного визита подписаны следующие документы: