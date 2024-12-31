АО "Самрук-Қазына" объявляет о подписании договора купли-продажи акций АО "QAZAQ AIR" с консорциумом инвесторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Самрук-Қазына".

В рамках передачи АО "QAZAQ AIR" в конкурентную среду между АО "Самрук-Қазына", консорциумом "Central Asia Aviation Holdings Limited" (входит в состав вьетнамской Sovico Group) и компанией "Kazasia Holdings Limited" подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи.

"Kazasia Holdings Limited – это казахстанская компания, выдвинутая Sovico Group для осуществления партнерства и совместного управления QAZAQ AIR вместе с АО "Самрук-Қазына". По условиям договора, инвесторы будут способствовать стратегической трансформации и развитию QAZAQ AIR, фокусируясь на повышении операционной эффективности и долгосрочной устойчивости. Меры включают планы по увеличению парка QAZAQ AIR на 20 самолетов Boeing 737 Max 8 или Airbus A321 в течение следующих нескольких лет", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка значительно увеличит стоимость активов QAZAQ AIR и укрепит ее позиции в качестве ведущей авиакомпании Центральной Азии.

Cделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий.

Напомним, на месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца.