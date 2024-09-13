Разыскиваемый за разжигание религиозной розни возвращен из России

По результатам совместных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Республики Казахстан и Российской Федерации из России возвращен гражданин Казахстана, разыскиваемый за разжигание религиозной розни, передаёт BaigeNews.



В период с 2016 по 2017 годы в г. Алматы подозреваемый неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан, пропаганду исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии.



Соучастники этого преступления уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.



После этого, в 2017 году злоумышленник совершил разбой в Москве, за что был осужден российским судом.



После отбытия наказания в России указанное лицо возвращено в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.



В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.



За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.