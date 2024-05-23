Подозреваемый в пропаганде терроризма задержан в ЗКО

Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет.

"Он подозревается в пропаганде терроризма. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений.



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