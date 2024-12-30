Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован казахстанец. Его привлекут к уголовной ответственности за нанесение человеку тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

"В частности, злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанае, в ходе совместного распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений нанёс множество ударов в область головы и по телу потерпевшего, от чего последний скончался. Желая избежать ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - говорится в информации Генпрокуратуры.

Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабёж, за что был осужден российским судом.

"После отбытия наказания в соседнем государстве, по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор. За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России.