В Каскелене, Алматинская область, продолжаются поиски подозреваемого, сбежавшего из здания районного суда 1 апреля. Мужчина, рожденный в 1995 году, является следственно-арестованным и подозревается в совершении изнасилования (ст. 120 ч. 2 УК РК). По последним данным, беглец до сих пор не найден, передаёт BaigeNews.kz.

По информации из социальных сетей, побег произошел в 10:35, после чего полиция объявила спецоперацию под кодовым названием "Сирена". Департамент полиции Алматинской области подтвердил инцидент и сообщил, что по факту побега возбуждено уголовное дело.

"Ведётся комплекс оперативных мероприятий по задержанию преступника. Проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента", — прокомментировали в Департаменте полиции.

Полиция призывает граждан сохранять спокойствие и немедленно сообщать о местонахождении подозреваемого по телефону 102.