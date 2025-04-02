Подозреваемый в изнасиловании скрылся в Каскелене: его до сих пор не нашли
В Каскелене сбежал подозреваемый в изнасиловании, полиция проводит спецоперацию.
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В Каскелене, Алматинская область, продолжаются поиски подозреваемого, сбежавшего из здания районного суда 1 апреля. Мужчина, рожденный в 1995 году, является следственно-арестованным и подозревается в совершении изнасилования (ст. 120 ч. 2 УК РК). По последним данным, беглец до сих пор не найден, передаёт BaigeNews.kz.
По информации из социальных сетей, побег произошел в 10:35, после чего полиция объявила спецоперацию под кодовым названием "Сирена". Департамент полиции Алматинской области подтвердил инцидент и сообщил, что по факту побега возбуждено уголовное дело.
"Ведётся комплекс оперативных мероприятий по задержанию преступника. Проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента", — прокомментировали в Департаменте полиции.
Полиция призывает граждан сохранять спокойствие и немедленно сообщать о местонахождении подозреваемого по телефону 102.
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