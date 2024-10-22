Полиция Алматинской области обратилась к гражданам в связи с побегом опасного преступника

Полиция Алматинской области обратилась к населению в связи с побегом подозреваемого в изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК‼️ Департаментом полиции Алматинской области за совершение побега из изолятора временного содержания разыскивается Қалмырзаев Бекарыс Сәбитұлы, 30.05.1998 года рождения, житель Талгарского района, село Теренкара, улица Новостройка, дом 216. Если у Вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба немедленно сообщить в полицию по следующим телефонам: +7 (727) 727 90 44, +7-777-427-29-15, +7-778-900-02-55 или 102", ― говорится в обращении полиции к населению.

Днем ранее в департаменте сообщили, что мужчину подозревают в совершении изнасилования.