Подозреваемый в изнасиловании падчерицы покончил с собой в Костанайской области
Мужчина, которого считают насильником, свел счеты с жизнью, повесившись.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что стражи порядка завели два уголовных дела: обнаружение трупа мужчины и изнасилование несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.
Серия инцидентов произошла в Аулиекольском районе.
Подозреваемый в изнасиловании над падчерицей отчим повесился после того, как общественности стали известны его злодеяния. По данным из соцсетей, жертва училась в одиннадцатом классе средней школы.
В ДП завели два уголовных дела: по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и обнаружения трупа мужчины, без признаков насильственной смерти.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Процессуальное решение будет принято после получения соответствующих экспертиз", - прокомментировали в ДП.
В феврале отец получил пожизненный срок за насилие над дочерью в СКО.
Самое читаемое
- Рискуют остаться без тепла: новый район Костаная испытывает серьезные проблемы из-за частной котельной
- Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле
- У мамы было так же: врач-гинеколог назвала симптомы, которые женщины годами игнорируют
- Жителя ВКО лишили свободы после свидания с девушкой
- Улицы Петропавловска затопило после дождя