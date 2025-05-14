  • 14 Мая, 15:26
  • BAIGENEWS

Подозреваемый в изнасиловании падчерицы покончил с собой в Костанайской области

Мужчина, которого считают насильником, свел счеты с жизнью, повесившись.

Сегодня, 13:15
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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Фото: Unsplash

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что стражи порядка завели два уголовных дела: обнаружение трупа мужчины и изнасилование несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.

Серия инцидентов произошла в Аулиекольском районе.

Подозреваемый в изнасиловании над падчерицей отчим повесился после того, как общественности стали известны его злодеяния. По данным из соцсетей, жертва училась в одиннадцатом классе средней школы.

В ДП завели два уголовных дела: по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и обнаружения трупа мужчины, без признаков насильственной смерти.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Процессуальное решение будет принято после получения соответствующих экспертиз", - прокомментировали в ДП.

В феврале отец получил пожизненный срок за насилие над дочерью в СКО.

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