В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что стражи порядка завели два уголовных дела: обнаружение трупа мужчины и изнасилование несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.

Серия инцидентов произошла в Аулиекольском районе.

Подозреваемый в изнасиловании над падчерицей отчим повесился после того, как общественности стали известны его злодеяния. По данным из соцсетей, жертва училась в одиннадцатом классе средней школы.

В ДП завели два уголовных дела: по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и обнаружения трупа мужчины, без признаков насильственной смерти.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Процессуальное решение будет принято после получения соответствующих экспертиз", - прокомментировали в ДП.

В феврале отец получил пожизненный срок за насилие над дочерью в СКО.