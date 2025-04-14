  • 14 Апреля, 19:57
  • BAIGENEWS

Подозреваемый в изнасиловании две недели прятался от полиции в Каскелене

Подозреваемого в изнасиловании, сбежавшего из суда в Каскелене, задержали спустя две недели.

Сегодня, 18:12
АВТОР
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ДП Алматинской области Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
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Фото: ДП Алматинской области

В Алматинской области завершены двухнедельные поиски мужчины, сбежавшего из здания суда. Как сообщили в Департаменте полиции региона, подозреваемый в изнасиловании был задержан в селе Акши, передаёт BaigeNews.kz.

Побег он совершил 1 апреля с территории Карасайского специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

С первых часов побега к розыску были подключены сотрудники Департамента полиции Алматинской области, криминальной полиции МВД, а также бойцы Нацгвардии. Поиски велись не только на территории региона, но и в соседних областях.

В результате оперативных мероприятий был установлен маршрут перемещения беглеца. При силовой поддержке спецназа подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Теперь помимо основного обвинения, ему также вменяется уголовная ответственность за побег из-под стражи.

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