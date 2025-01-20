Двое граждан Казахстана экстрадированы из России для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия, передаёт BaigeNews.kz.

Злоумышленники в январе 2023 года в городе Шымкент совместно с тремя другими лицами решили убить своего знакомого на почве личной неприязни.

Для реализации задуманного, подозреваемые, вооружившись пистолетом, металлическими прутьями и битами, надев перчатки и маски, воспользовавшись ночным временем суток, приехали в дом потерпевшего.

Далее они, разбив окна, проникли в дом, где нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения с особой жестокостью.

После чего, подозреваемые избили других лиц, находившихся в доме и, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, скрылись с места происшествия.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в автомашине скорой помощи.

Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск.

В мае 2024 года один из соучастников экстрадирован из соседнего государства и на данный момент осужден.

В июле прошлого года оставшиеся двое разыскиваемых задержаны на территории Московской области Российской Федерации и по запросам Генпрокуратуры Казахстана экстрадированы на Родину.

В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненным лишением свободы.

Таким образом, все лица, причастные к совершению указанных преступлений, изобличены.

Напомним, ранее Беларусь выдала Казахстану беглого афериста.