Подозреваемых в вымогательстве студентов задержали в ЗКО
Жертвам угрожали расправой.
Сегодня, 21:07
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Сегодня, 21:07Сегодня, 21:07
100Фото: polisia.kz
В Западно-Казахстанской области задержали двух молодых людей. Их подозревают в вымогательстве денег у студентов младших курсов, угрожая им физической расправой, передаёт BaigeNews.kz.
По данным фактам начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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