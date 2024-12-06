В Западно-Казахстанской области задержали двух молодых людей. Их подозревают в вымогательстве денег у студентов младших курсов, угрожая им физической расправой, передаёт BaigeNews.kz.

По данным фактам начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.