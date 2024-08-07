Подозреваемых в вымогательстве оправдали присяжные в СКО

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам СКО с участием коллегии присяжных заседателей оглашён оправдательный приговор в отношении обвиняемых в вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz.

Подсудимые С. и П.обвинялись в том, что требовали от директора ТОО ежемесячно перечислять им по 200 000 тенге за прекращение проверок, а также за то, чтобы в дальнейшем они не распространяли материалы, оглашение которых может причинить существенный вред интересам компании.

"Директор ТОО И., восприняв угрозу реальной, выплатил в течение пяти месяцев подсудимым 1 000 000 тенге путём наличных и безналичных оплат", - сообщили в суде.

Также С. и П. обвиняли в том, что позднее они потребовали у управляющего директора другого ТОО заплатить им 50 000 000 тенге за прекращение обращений, направленных на проведение проверок, и нераспространение в будущем других материалов в отношении ТОО "M." в соцсетях.

Региональный директор ТОО "M." Б. передала одному из подсудимых 25 000 000 тенге. Пять миллионов были оригинальными купюрами, остальные - бумажным муляжом.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому. Сторона защиты просила их оправдать.

"Вердиктом присяжных заседателей подсудимые признаны невиновными в совершении вымогательств за недоказанностью их вины в совершении инкриминируемых им деяний", - уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.