Подозреваемых в вооружённом нападении задержали в Уральске
В ходе обысков у них обнаружили несколько единиц холодного оружия.
Сегодня, 22:36
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Сегодня, 22:36Сегодня, 22:36
80Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали двух ранее судимых уроженцев Западно-Казахстанской области, подозреваемых в участии в конфликте с применением оружия, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошел в начале января в одном из ночных клубов города. Между группой лиц, предположительно относящихся к местному криминалитету, завязалась драка. В ходе конфликта один из участников получил ранение складным ножом.
С привлечением бойцов СОБР проведены санкционированные личные обыски и по месту проживания подозреваемых. В ходе оперативных мероприятий изъяты несколько единиц холодного оружия.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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