Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали двух ранее судимых уроженцев Западно-Казахстанской области, подозреваемых в участии в конфликте с применением оружия, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел в начале января в одном из ночных клубов города. Между группой лиц, предположительно относящихся к местному криминалитету, завязалась драка. В ходе конфликта один из участников получил ранение складным ножом.

С привлечением бойцов СОБР проведены санкционированные личные обыски и по месту проживания подозреваемых. В ходе оперативных мероприятий изъяты несколько единиц холодного оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.