  • 20 Января, 23:06
  • BAIGENEWS

Подозреваемых в вооружённом нападении задержали в Уральске

В ходе обысков у них обнаружили несколько единиц холодного оружия.

Сегодня, 22:36
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 22:36
Сегодня, 22:36
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Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали двух ранее судимых уроженцев Западно-Казахстанской области, подозреваемых в участии в конфликте с применением оружия, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел в начале января в одном из ночных клубов города. Между группой лиц, предположительно относящихся к местному криминалитету, завязалась драка. В ходе конфликта один из участников получил ранение складным ножом.

С привлечением бойцов СОБР проведены санкционированные личные обыски и по месту проживания подозреваемых. В ходе оперативных мероприятий изъяты несколько единиц холодного оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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