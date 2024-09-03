Подозреваемых в терроризме задержали в Алматы и трёх областях Казахстана

КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы, Карагандинской, Туркестанской и Улытауской областях провели мероприятия по противодействию терроризму. Задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец, являющиеся приверженцами деструктивного религиозного течения, передаёт BaigeNews.kz.

Их подозревают в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.

"Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых три боевые гранаты. Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабёж и кражу", - сообщили в Антитеррористическом центре.

В отношении задержанных ведутся досудебные расследования по статье 256 Уголовного кодекса.