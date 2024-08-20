Подозреваемых в создании транснациональной ОПГ судят в Казахстане

Завершено уголовное дело в отношении 12 лиц - граждан Казахстана, Украины и России, подозреваемых в создании транснациональной организованной преступной группы, которая с 2021 по 2023 год незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области, передаёт BaigeNews. Общий ущерб составил более 250 млн тенге.

По данным следствия, преступная группа занималась незаконной добычей золота, прикрываясь лицензией на "геологическое изучение недр".

Транспортной прокуратурой дело направлено в суд.