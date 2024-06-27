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Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области

Сегодня, 09:22
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Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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26 июня в Туркестанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД по подозрению в пропаганде терроризма задержаны 4 граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.

По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где вероятно и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.

В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по части 1 и 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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