Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области

26 июня в Туркестанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД по подозрению в пропаганде терроризма задержаны 4 граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.

По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где вероятно и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.

В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по части 1 и 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.