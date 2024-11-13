Подозреваемых в подготовке госпереворота задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане сотрудники оперативных служб МВД задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение министерства.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации", - говорится в сообщении МВД.

По полученным данным, указанная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти. У каждого участника были распределены роли (организаторы, пособники, финансисты, исполнители).

Так, планировалось проведение спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека. Под предлогом проведения национальных спортивных игр они намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года", - рассказали в ведомстве.

На основании собранных материалов по данному факту МВД возбуждено уголовное дела по статьям 36 - 278 ч.1 "Приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо оказанием вооруженного сопротивления представителям власти" УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан ряд лиц, являющихся участниками данной группировки:

1. Гражданин иностранного государства К.А.О. 1987 года рождения, уроженец Ошской области. Является участником боевых действий на территории иностранного государства, в его задачи входило: подбор физически подготовленных лиц, вербовка и инструктаж, закупка алкогольных напитков, продовольствия, отслеживание действий правоохранительных органов во время массовых беспорядков и передача информации организаторам и координаторам.

При задержании и обыске, по месту его проживания обнаружены и изъяты: боевая граната с запалом, патроны, три квадрокоптера, тепловизор, оптический прицел с дальномером.

2. Гражданин иностранного государства А.у.М., уроженец Ошской области, который прибыл в КР вместе с К.А., для помощи в проведении массовых беспорядков.

При задержании у него были обнаружены и изъяты: пистолет неустановленной марки со стёртыми номерами и патронами к нему, наркотическое вещество "гашиш" весом 5,7 грамма.

3. Гражданин иностранного государства М.М.Т., является участником боевых действий на территории иностранного государства, прибыл в Кыргызскую Республику вместе с К.А., для помощи в проведении массовых беспорядков, специалист по работе с беспилотными летательными аппаратами (дронами), имеет навыки изготовления и применения взрывных устройств.

4. Организатор и координатор Б.Т.Н., уроженец Чуйской области, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, спонсировал и вербовал вышеуказанных лиц для проведения массовых беспорядков, распространял провокационные видеоролики и ссылки по мессенджерам, в задачу которого входило финансирование и нахождение деструктивных элементов, ранее судимых лиц и иных лиц, готовых финансировать указанные противозаконные действия;

5. Гражданин К.Д.С., уроженец Чуйской области, неоднократно судим за совершение разбойного нападения, незаконное хранение оружия, краж и сбыт наркотического вещества, в задачу которого входило проведение сбора участников под видом спортивных мероприятий путем агитации и финансирования, должен был направить толпу к дому правительства;

6. Организатор и координатор Ч.А.С., уроженец Чуйской области, является приближенным гр. Б.Т. по вопросам организации, распределения ролей и денежных средств, оплаты завербованным лицам и провокации людей .

7. Основной организатор А.у.К., уроженец Жалал-Абадской области, бывший заместитель генерального прокурора КР, в задачу которого входило финансовое обеспечение, связь с правоохранительными органами, передача добытой информации об их действиях, распределение ролей и координация при массовых беспорядках и захвате власти.

"У группы, на складе изъято 1000 бутылок водки для спаивания толпы, 2000 бутылок минеральной воды, 1 тонна риса, 1 лошадь для забоя и продукты для приготовления плова участникам массовых беспорядков", - добавили в министерстве.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям:

"Организация к приготовлению массовых беспорядков";

"Создание организованной группы";

"Финансирование организованной группы";

"Покушение на насильственный захват власти";

"Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства".