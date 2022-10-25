Подозреваемых в ограблении россиянина задержали в Семее

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Полицейские области Абай задержали подозреваемых в ограблении россиянина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.

23-летний гражданин РФ обратился в полицию Семея с заявлением об ограблении в начале октября в ночное время. Он сообщил, что двое неизвестных мужчин во дворе дома по улице Иртышская открыто похитили у него 20 000 тенге и 50 000 рублей.

Следственно-оперативная группа приступила к выяснению обстоятельств произошедшего. Криминалисты начали собирать улики с места проишествия, где было изъято четыре следа рук, следы от обуви, грунт и микрочастицы, изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате полицейские по "горячим следам” задержали злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых горожан в возрасте 37 и 38 лет. Установлено, что в тот день подозреваемые распивали спиртные напитки, после, догнав вышедшего из магазина потерпевшего, завели с ним разговор и ограбили мужчину.

В настоящее время оба фигуранта грабежа задержаны и водворены в ИВС. Досудебное расследование продолжается.