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  • Подозреваемых в насилии над беременной оправдали в Караганде
pixabay.com Сегодня, 22:58
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Сегодня, 22:58
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Фото: pixabay.com

Подозреваемых в насилии над беременной оправдали в Караганде

Суд в Караганде рассмотрел уголовное дело в отношении двоих мужчин, обвиняемых в том, что они заставляли беременную женщину заниматься сексом. Один их них был мужем истицы, второй - его другом, передаёт BaigeNews.kz.
 
Дело возбудили по части 1 статьи 123 УК РК - "Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путём шантажа либо с использованием материальной зависимости потерпевшей".
 
 
"Обвинитель М. просила привлечь к уголовной ответственности Т. и Д., указав, что они 11 февраля 2022 года под угрозой распространения шантажа принуждали её к совершению иных действий сексуального характера. Женщина не раскрыла объективную сторону преступления, не расписала способ совершения уголовного правонарушения, в частности, в чём заключался шантаж. А угроза распространения шантажа и использование беременного положения потерпевшей, как ею указано в жалобе частного обвинения, не образует состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 123 ч.1 УК", - сообщили в суде.
 
Суд, учитывая изложенные обстоятельства, а также представленные доказательства, принял решение об оправдании Т. и Д. по части 1 статьи 123 УК РК ввиду отсутствия в их действиях состава уголовного правонарушения.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
 
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Сегодня, 22:58
76
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