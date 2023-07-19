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Подозреваемых в нападениях на фуры на трассах задержали в области Жетысу
Подозреваемых в нападениях и кражах на фуры на трассах задержали в области Жетысу, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Управлением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры области Жетысу проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступников, занимающихся кражей имущества с большегрузных фур, следовавших транзитом по автодороге Алматы – Оскемен через территорию Жетісу", – сообщили в полиции.
Шесть человек задержали 10 июля. Указано, что это происходило системно, преступники обкрадывали водителей дальнобойщиков с крупной партией различных товаров, путем пореза верхней части тента.
"Действовали они по одной схеме: выезжали на трассу ночью и пристраивались за идущей фурой. При этом старались выбрать место на шоссе, где фура сбрасывала скорость и не виляла. Фары были заблаговременно выключены, светоотражающие элементы, в том числе сзади, – заклеены. В момент стыковки с большегрузным автомобилем, злоумышленники цепляли специально изготовленную компактную лестницу с крючком, с помощью которой забирались на крышу грузового прицепа авто. Двое забирались на крышу фуры, после чего путем пореза верхней части тента один проникал внутрь и подавал товар, а второй – сбрасывал полученное на обочину трассы. Некоторое время спустя, под утро, другие члены группировки подъезжали на Газели и собирали сброшенный товар. В сбыте краденных товаров подозреваемым помогали их знакомые в Алмате", – рассказали в ДП.
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