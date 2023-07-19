Подозреваемых в нападениях на фуры на трассах задержали в области Жетысу

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Подозреваемых в нападениях и кражах на фуры на трассах задержали в области Жетысу, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Управлением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры области Жетысу проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступников, занимающихся кражей имущества с большегрузных фур, следовавших транзитом по автодороге Алматы – Оскемен через территорию Жетісу", – сообщили в полиции.

Шесть человек задержали 10 июля. Указано, что это происходило системно, преступники обкрадывали водителей дальнобойщиков с крупной партией различных товаров, путем пореза верхней части тента.