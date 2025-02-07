Полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель довёз их до указанного места, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили мужчину на дорогу.

Отогнав автомобиль в безлюдное место, преступники скрылись.

После получения информации ввели план перехват. В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками из Шымкента задержали двоих подозреваемых. Оказалось, что они являются жителями Алматинской области.

Сейчас задержанные находятся под стражей, проводится досудебное расследование.