22 января Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры в городах Астана и Косшы Акмолинской области задержано 4 граждан Казахстана. Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.