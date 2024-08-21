Подозреваемых в дерзком разбое задержали полицейские в СКО
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В СКО полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на жителя Тайыншинского района и его племянника, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Преступление произошло в ночь на 9 августа. Неизвестные ворвались в дом 41-летнего сельчанина, связали скотчем его и 12-летнего племянника, после чего похитили деньги, два мобильных телефона и золотые изделия. Сумма ущерба предварительно составляет порядка 640 тысяч тенге.
Когда злоумышленники покинули дом, мальчик сумел зубами сорвать скотч с рук. Освободившись, он побежал к расположенному невдалеке дому участкового инспектора полиции. Сообщение о совершенном преступлении поступило в отдел полиции района в 23:40 ч.
Все силы полиции незамедлительно были задействованы для розыска подозреваемых. Стражи порядка проверяли подучетных лиц, собирали информацию о приезжих людях и чужих автомобилях, работали с вещественными доказательствами.
"В результате были установлены четверо подозреваемых - жители СКО и Акмолинской области в возрасте от 30 до 38 лет. Оперативники УКП и ОП Тайыншинского района задержали их на территории города Астаны. В настоящее время трое фигурантов содержатся под стражей. Часть похищенного изъята, ведется досудебное расследование по факту разбое", - сообщает начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.
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