Подозреваемых в дерзком разбое задержали полицейские в СКО

В СКО полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на жителя Тайыншинского района и его племянника, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление произошло в ночь на 9 августа. Неизвестные ворвались в дом 41-летнего сельчанина, связали скотчем его и 12-летнего племянника, после чего похитили деньги, два мобильных телефона и золотые изделия. Сумма ущерба предварительно составляет порядка 640 тысяч тенге.

Когда злоумышленники покинули дом, мальчик сумел зубами сорвать скотч с рук. Освободившись, он побежал к расположенному невдалеке дому участкового инспектора полиции. Сообщение о совершенном преступлении поступило в отдел полиции района в 23:40 ч.

Все силы полиции незамедлительно были задействованы для розыска подозреваемых. Стражи порядка проверяли подучетных лиц, собирали информацию о приезжих людях и чужих автомобилях, работали с вещественными доказательствами.