  • 19 Августа, 13:42
  • BAIGENEWS

Подозреваемую в крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из России

Сегодня, 10:33
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Подозреваемую в крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из России Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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Очередную подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан, передаёт BaigeNews.

В период с 2019 по 2023 годы в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру.

В результате её преступных действий пострадало 66 жителей г.Павлодар на общую сумму свыше 223 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В декабре прошлого года она задержана на территории Республики Адыгея Российской Федерации.

По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан произведена ее экстрадиция в Казахстан.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Петропавловск для дальнейшего этапирования в г.Павлодар.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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