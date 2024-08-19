Подозреваемую в крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из России
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Очередную подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан, передаёт BaigeNews.
В период с 2019 по 2023 годы в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру.
В результате её преступных действий пострадало 66 жителей г.Павлодар на общую сумму свыше 223 млн тенге.
После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.
В декабре прошлого года она задержана на территории Республики Адыгея Российской Федерации.
По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан произведена ее экстрадиция в Казахстан.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Петропавловск для дальнейшего этапирования в г.Павлодар.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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