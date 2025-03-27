В России раскрыт резонансный случай убийства, который потряс Павлодар, передаёт BaigeNews.kz. Сотрудники правоохранительных органов, действуя в тесной координации с прокуратурой Павлодарской области, задержали подозреваемого в городе Шарыпово, Красноярского края. Этот гражданин Казахстана стал фигурантом громкого дела, связанного с убийством своего бизнес-партнера.

Инцидент, который произошел в феврале текущего года, шокировал местное сообщество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело предпринимателя во дворе одного из домов в Павлодаре. Это открытие стало началом досудебного расследования по статье 99 Уголовного кодекса, касающейся убийства.

Сейчас прокуратура активно работает над экстрадицией задержанного в Казахстан, чтобы он предстал перед судом за свои действия. За это преступление предусмотрено серьезное наказание - лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в Шымкенте полицейские раскрыли преступление, которое оставалось нераскрытым четверть века.