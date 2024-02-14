Подозреваемого в убийстве задержали с помощью программы “Коргау” в Шымкенте

Тяжкое преступление совершено ночью в Алматы. Подозреваемый, согласно ориентировке полицейских, скрылся с места преступления на Hyundai Elantra. Его нашли и задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"Машину в ходе мониторинга камер видеонаблюдения с использованием программы "Коргау" установили сотрудники ЦОУ департамента полиции Шымкента. На задержание авто незамедлительно были ориентированы патрульные наряды. Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, однако был задержан и водворён в ИВС", - сообщили в полиции.

Видео момента задержания появилось в Сети.