Подозреваемого в убийстве задержали с помощью программы “Коргау” в Шымкенте
Сегодня, 18:49
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Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
229Фото: скриншот видео
Тяжкое преступление совершено ночью в Алматы. Подозреваемый, согласно ориентировке полицейских, скрылся с места преступления на Hyundai Elantra. Его нашли и задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
"Машину в ходе мониторинга камер видеонаблюдения с использованием программы "Коргау" установили сотрудники ЦОУ департамента полиции Шымкента. На задержание авто незамедлительно были ориентированы патрульные наряды. Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, однако был задержан и водворён в ИВС", - сообщили в полиции.
Видео момента задержания появилось в Сети.
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