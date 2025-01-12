Военнослужащие патрульно-постовой службы воинской части 5510 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан оперативно задержали подозреваемого в убийстве в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Сообщение о тяжком преступлении поступило в центр оперативного управления около 20:00 часов. Тело убитого обнаружил местный житель, который сразу же сообщил об этом в полицию.

Ориентировка на подозреваемого была незамедлительно разослана всем нарядам полиции и военнослужащим.

"Во время патрулирования улицы Ауэзова, спустя 20 минут, мы заметили трех подозрительных граждан в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у одного из них было обнаружено удостоверение личности, принадлежащее заявителю, сообщившему о преступлении", – рассказал начальник войскового наряда старший сержант Жангазы Шайхин.

Один из подозреваемых попытался скрыться, но гвардейцы оперативно его задержали. Во время досмотра задержанные вели себя агрессивно и отказывались подчиняться приказам. Все трое были доставлены в управление полиции города Кокшетау. После разбирательства один из задержанных признался в совершении убийства. Полиция возбудила уголовное дело, ведётся следствие.