Подозреваемого в убийстве разыскивают в ЗКО
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Полицейские ЗКО разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Ориентировку предоставили в пресс-службе департмента полиции ЗКО. В ней говорится, что ищут 31-летнего Данияра Максотова. Подозреваемый среднего телосложения, у него тёмные волосы и карие глаза.
Фото; ДП ЗКО
"Всем, кто располагает информацией, просьба сообщить в дежурную часть департамента полиции ЗКО по телефонам: 102, 8 705 747 99 99, 8 7112 98 45 30", — говорится в сообщении.
К слову, 5 февраля 2024 года в в мессенджерах распространилась ориентировка Абайского отдела полиции. Так, за совершение "особо тяжкого преступления" разыскивались трое мужчин. Среди них было фото мужчины, похожего на Данияра Максотова.
2 февраля 2024 года в частном секторе на улице Даулеткерея был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда в полиции подтвердили, что трое мужчин разыскиваются по подозрению в данном преступлении.
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