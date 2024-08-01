Подозреваемого в убийстве “по горячим следам” задержали в Уральске
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
50Фото: polisia.kz
В Уральске задержали подозреваемого в убийстве 67-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Тело с признаками насильственной смерти обнаружили 31 июля в одном из частных домов Уральска.
На след преступника помогли выйти улики, обнаруженные на месте преступления. При проверке по криминалистическим учётам они совпали с данными человека, уже имеющегося в базе данных. Им оказался 28-летний житель Уральска, который проживал по соседству с погибшей.
Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.
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