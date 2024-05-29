Россия выдала Казахстану беглого убийцу

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"В январе 2023 года в городе Шымкент он в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство. Подельники подозреваемого осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. В декабре прошлого года он задержан на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в РК.

Отметим, в настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.



К слову, за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.