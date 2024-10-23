Подозреваемого в резонансном покушении на убийство задержали в Армении

Сотрудники полиции ДП СКО в Армении задержали подозреваемого в резонансном покушении на убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В конце сентября в многопрофильную третью городскую больницу в Петропавловске поступил горожанин с множественными ножевыми ранениями.

Получив сообщение от медработников, полицейские незамедлительно приняли меры к задержанию преступника.