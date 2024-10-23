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Подозреваемого в резонансном покушении на убийство задержали в Армении

Сегодня, 21:58
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:58
Сегодня, 21:58
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники полиции ДП СКО в Армении задержали подозреваемого в резонансном покушении на убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Polisia.kz.

В конце сентября в многопрофильную третью городскую больницу в Петропавловске поступил горожанин с множественными ножевыми ранениями.

Получив сообщение от медработников, полицейские незамедлительно приняли меры к задержанию преступника.

"Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники установили подозреваемого, однако оказалось, что сразу после совершения преступления он пересёк границу с РФ. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск. При оперативном обмене информацией с коллегами из стран СНГ удалось проследить путь подозреваемого. Сейчас он содержится под стражей, готовится экстрадиция в РК", - сообщили в полиции.

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