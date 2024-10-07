Подозреваемого в разбойном нападении экстрадировали из России в Казахстан

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.



Подозреваемый в 2015 году, вступив в предварительный сговор со своими знакомыми, совершил разбойное нападение на один из ресторанов г. Шахтинска Карагандинской области.

"В результате их преступных действий собственнику заведения причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге. Соучастники подозреваемого уже осуждены к различным видам наказания, асам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

В мае текущего года он задержан на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован в Казахстан.



В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.



К слову, за совершение инкриминируемого емупреступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.