Подозреваемого в разбое экстрадировали из России в Казахстан

Генеральная прокуратура Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадировала гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

"Злоумышленник в августе 2023 года в Павлодаре, с целью завладения чужим имуществом с применением насилия, вступил в преступный сговор со своим знакомым для совершения данного преступления. Для реализации задуманного, подозреваемые, воспользовавшись ночным временем суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завели ранее им знакомого потерпевшего в тёмное место и избив его до потери сознания, завладели имуществом на сумму около 200 тыс тенге. В результате нанесения многочисленных телесных повреждений потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести", - говорится в информации Генпрокуратуры.

Один из соучастников уже осужден к пяти годам лишения свободы, а второй фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.