  • 12 Февраля, 11:08
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Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в области Абай

Ведется расследование.

Сегодня, 09:46
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Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в области Абай Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
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В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании жителя области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"28 января Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и внутренних дел задержан житель области Абай. Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.

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