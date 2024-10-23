Подозреваемого в покушении на убийство задержали в Туркестане

Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений бывшему зятю, задержали в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступник скрылся с места происшествия. На его розыск был ориентирован весь личный состав полиции.