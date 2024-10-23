Подозреваемого в покушении на убийство задержали в Туркестане
Сегодня, 18:28
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Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
88Фото: polisia.kz
Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений бывшему зятю, задержали в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Преступник скрылся с места происшествия. На его розыск был ориентирован весь личный состав полиции.
"Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство. Мужчина признался в содеянном. Подозреваемый взят под стражу. По факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в полиции.
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